Colloqui mediterranei, Papa Francesco torna in Toscana

ROMA — Si svolgerà nel segno del sindaco Giorgio La Pira l’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio.

L'evento seguirà il sentiero tracciato dal sindaco santo Giorgio La Pira che, in piena guerra fredda, organizzò dal 1958 al 1964 i “Colloqui mediterranei”. Saranno 4 giorni di riflessione dedicati a mettere a punto e promuovere azioni di cooperazione, sostegno alla pace e condivisione di percorsi comuni. Questa mattina a Roma il programma della manifestazione è stato presentato dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, da monsignor Antonino Raspanti, vice presidente della CeI, e da Dario Nardella, sindaco di Firenze.

L'evento si concluderà con la visita del Santo Padre e vedrà la partecipazione, il 27 Febbraio, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi sarà a Firenze il 23 Febbraio.

Saranno presenti circa 60 delegati provenienti da 20 Paesi bagnati dal Mediterraneo. L’obiettivo è elaborare, nella seduta congiunta con i Sindaci, una Carta d’intenti comune da consegnare a Papa Francesco.

“L’intuizione di ritrovarsi dopo la prima esperienza di Bari nel 2020, è maturata proprio a partire da La Pira che, in piena guerra fredda, avviò un percorso politico per favorire l’incontro tra gli uomini e promuovere la pace. Anche oggi c’è un bene comune del Mediterraneo costruendo il quale si pone un tassello imprescindibile per l’intera famiglia umana. I Vescovi e i Sindaci matureranno insieme proposte di vita e di serenità spirituale per tutti” ha sottolineato il cardinale Bassetti.

“Con questo doppio appuntamento si completa il disegno lapiriano, sublimato dalla visita del Santo Padre - ha detto il sindaco Nardella - Sono grato alla Chiesa che è in Italia per aver scelto Firenze, al Presidente Mattarella e al Premier Draghi la cui presenza renderà ancora più memorabile la settimana fiorentina. Mai come oggi il Mediterraneo, che è culla delle nostre civiltà, viene raccontato attraverso le tragedie che vi si consumano: l’incontro dei Vescovi e dei Sindaci, che non ha precedenti, è invece un segno di speranza e di forza. Da qui partirà un appello molto forte all’Europa ad occuparsi del Mediterraneo”.