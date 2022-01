Rischio terapia intensiva 25 volte più alto per i non vaccinati

L'Istituto superiore di sanità ha fornito i dati su 100mila abitanti. Per i vaccinati con dose booster il rischio di aggravarsi è minimo

ROMA — I ricoveri in terapia intensiva per malati di Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nelle persone non vaccinate rispetto a quelle che hanno avuto tre dosi di vaccino anticovid. È uno dei dati tratti dall'ultimo aggiornamento sulla pandemia di Covid-19 fornito dall'Istituto superiore di sanità.

Su 100mila persone non vaccinate 23,1 rischiano di finire in terapia intensiva mentre il dato si abbassa a 1,15 ogni 100mila per i vaccinati da più di 4 mesi, a 1 ogni 100mila per quelli da meno di 4 mesi e a 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con la dose booster.

In Toscana al momento le persone che hanno ricevuto la dose booster sono 1.377.122. Nelle terapie intensive degli ospedali toscani sono ricoverate 113 persone (il tasso di occupazione dei posti letto è 19,8%), nei reparti Covid ordinari i ricoverati sono 994 (il tasso di occupazione dei posti letto è 19,7%). Questi tassi di occupazione hanno fatto scattare la zona gialla in Toscana, da lunedì.

Per passare in zona arancione la percentuale di posti letto occupati nelle terapie intensive deve essere oltre il 20% (cioè devono essere occupati 114 posti letto) e la percentuale di posti letto occupati nei reparti Covid ordinari oltre il 30% (cioè devono essere occupati 1514 posti letto).