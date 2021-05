Toscana in zona gialla, Rt e incidenza delle regioni

Aliseo, «I libici hanno sparato sul peschereccio per uccidere»

Covid, il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha decretato per la nostra regione la terza settimana in zona gialla con un Rt a 0.88

ROMA — La Toscana per la terza settimana resterà in zona gialla con un indice Rt a 0.88 e l'incidenza settimanale di 140 nuovi casi ogni centomila abitanti.

A decretare i nuovi colori delle regioni italiane, il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità con l'analisi dei dati relativi al periodo dal 26 Aprile al 2 Maggio 2021.

A livello nazionale sale seppur lievemente il valore dell'Rt (ricordiamo che viene valutato sui casi sintomatici) che passa dallo 0.85, della scorsa settimana allo 0.87. Ma scende anche il numero dei casi positivi ogni 100 mila abitanti: il dato sull'incidenza passa da 146 della scorsa settimana a 127.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 7 Maggio 2021, firmerà nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 3 Maggio. Non ci sono più zone rosse.

zona arancione: Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta

Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto

Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto zona bianca: (nessuna regione)

Ecco di seguito la tabella con gli Rt regione per regione secondo le rilevazioni della Cabina di regia:

Abruzzo 0.82 (scorsa settimana 0.81)

Basilicata 0.82 (1.09)

Calabria 0.74 (0.81)

Campania 0.95 (1.02)

Emilia Romagna 0.92 (0.80)

Friuli Venezia Giulia 0.78 (0.69)

Lazio 0.91 (0.85)

Liguria 0.96 (0.82)

Lombardia 0.92 (0.72)

Marche 0.94 (0.81)

Molise 1.25 (1.49)

Piemonte 0.84 (0.75)

PA Bolzano 1.07 (0.99)

PA Trento 0.82 (0.86)

Puglia 0.91 (0.88)

Sardegna 0.74 (0.84)

Sicilia 0.89 (1.05)

Toscana 0.88 (0.89)

Umbria 0.93 (0.91)

Valle d'Aosta 0.93 (0.85)

Veneto 0.95 (0.83)



Ecco di seguito la mappa dell'incidenza a 7 giorni (aggiornata al 7 Maggio) secondo il Focus dell'ultimo monitoraggio dell'Iss-Ministero della Salute. Si tratta dei nuovi casi registrati in 7 giorni su 100mila abitanti. La soglia per passare in zona rossa è 250.