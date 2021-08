Scaricati 7 milioni di green pass, altri 6.902 nuovi positivi

Boom di tamponi in Italia per la ricerca del Covid, quasi 300mila. Ci sono 22 nuove vittime. In Italia quasi 4,4 milioni di over50 non sono vaccinati

ROMA — Nel primo giorno di green pass obbligatorio per i ristoranti al chiuso, i musei, gli spettacoli, le piscine, le palestre e le sagre, quasi 7 milioni di italiani hanno scaricato dai siti del ministero o sulle app Immuni e Io la certificazione verde che attesta la guarigione dal covid, la vaccinazione oppure un tampone negativo recente.

Il ministro della salute lo ha definito un segnale del senso di collaborazione degli italiani e di sicuro segna un nuovo corso nella gestione dell'epidemia.

Ad oggi in Italia sono stati somministrati 71 milioni e 240mila dosi di vaccino, 4 milioni e mezzo in Toscana, e la campagna vaccinale prosegue anche se all'appello mancano ancora alcuni milioni di cittadini che appartengono a fasce di età vulnerabili, come i cinquantenni: sul territorio nazionale sono 4 milioni e 400mila quelli che non hanno ancora ricevuto neppure la prima dose, 606mila in Toscana dove anche 467mila sessantenni non hanno neppure i niziato l'immunizzazione.

Nel frattempo il contagio va, grazie anche all'elevatissima contagiosità della variante Delta, diventata dominante.

Secondo i dati del Ministero della salute nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 6.902 nuovi positivi, 400 in più di ieri ma a fronte di 292mila tamponi, 50mila in più, quindi il tasso di positività è sceso al 2,3% (ieri era al 2,7).

Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 24) e portano il totale delle vittime a 128.209.

I ricoverati in terapia intensiva in ospedale sono 29 in più per un totale di 2.533 degenti di cui 288 sono in terapia intensiva (11 in più).

La Toscana è fra le 3 regioni che hanno registrato il più elevato incremento di nuovi casi di infezione. Al primo posto oggi troviamo la Sicilia con 776 nuovi casi a fronte di 17mila tamponi, segue la Lombardia con 756 nuovi casi a fronte di 47mila tamponi e infine la Toscana con 714 nuovi casi a fronte di 19mila tamponi.

Il Veneto ha individuato oggi 682 nuovi positivi con 51mila test, l'Emilia Romagna 685 a fronte di 33mila test, la Puglia 638 su 17mila test, la Campania 610 a fronte di 30mila test.

Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 450 nuovi casi nelle ultime 24 ore.