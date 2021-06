Astrazeneca solo agli over 60, soluzione seconde dosi

Ecco la decisione del Cts e per chi ha meno di sessant'anni e ha già ricevuto la prima dose di Vaxzevria farà la seconda dose con Pfizer e Moderna

ROMA — Il vaccino anti-Covid Vaxzevria sarà iniettato solo a chi ha più di 60 anni, mentre chi ha meno di 60 anni e ha ricevuto la prima dose con questo vaccino farà la seconda con Pfizer o Moderna. Questa la scelta del Comitato scientifico arrivata nel pomeriggio e annunciata in conferenza stampa dal commissario straordinario del piano vaccini generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il Cts ha infatti raccomandato per le prime dosi di vaccinazioni di riservare le dosi di AstraZeneca per coloro che abbiano età uguale o superiore a 60 anni per fascia sotto i 60 anni c'è invece la raccomandazione per i vaccini a mRna.

Un parere arrivato dopo le polemiche scaturite dalla morte della 18enne di Sestri Levante affetta da una malattia autoimmune e deceduta alcuni giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

La Toscana risulta tra le 6 regioni italiane che, nei mesi di Maggio e di Giugno, ha utilizzato il maggior numero di dosi di Vaxzevria per vaccinare gli ultrasessantenni (le altre sono Sicilia, Calabria, Lazio, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano). E anche agli open day non sono mai state ammesse persone con meno di 40 anni, contrariamente ad altre regioni che hanno organizzato open day senza limiti di età.