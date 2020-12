Vaccino anti-Covid Pfizer, via libera dall'Aifa

Dopo l'ok prima del comitato scientifico e della Commissione Europea arriva l'autorizzazione anche dall'Agenzia italiana del Farmaco. Si parte il 27

ROMA — L'Agenzia italiana del Farmaco ha dato dato il via libera, dopo l'approvazione di Ema a livello europeo, al vaccino anti-Covid sviluppato dalla società americana Pfizer con la tedesca BionTech. L'annuncio in una conferenza stampa alla presenza del presidente, Giorgio Palù, e del direttore generale Nicola Magrini.

"Oggi è disponibile un vaccino con un margine di sicurezza elevatissimo, intorno al 95%", ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù sottolineando che "una percentuale di sicurezza che si trova solo nei vaccini del morbillo e della rosolia".

Per quanto riguarda le raccomandazioni il vaccino Pfizer-BionTech è stato approvato per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni assolute.

"Non sono richieste accortezze particolari per sottopopolazioni specifiche né per anziani o immunodepressi, inclusi chi ha problemi di coagulazione del sangue o sanguinamento. Anche per la gravidanza e allattamento, che si era detto potessero essere controindicazioni assolute, non lo sono, perché anche in questo caso i benefici superano i rischi", ha spiegato Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa.

Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino Pfizer sulla variante 'inglese' o altre varianti del Covid, Giorgio Palù ha dichiarato che "la piattaforma a mRna è facilmente modulabile e ha un vantaggio rispetto alle piattaforme tradizionali con virus vivo o ucciso o basate su proteine ricombinanti. E' infatti una piattaforma che permette di essere modulata e costituirà la base per futuri vaccini".

Soddisfazione da parte del ministro alla Salute Roberto Speranza: " Il 27 Dicembre, in tutte le regioni italiane, inizieranno le prime vaccinazioni al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. È ancora dura, ma ora abbiamo un’arma in più. Forza".

Le prime 600 dosi del vaccino Pfizer arriveranno in Toscana domenica 27 Dicembre e saranno somministrati al personale sanitario.