Toscani al Festival di Sanremo, ecco come votarli

La sfida all'ultima nota sul palco dell'Ariston vede in gara anche il carrarino Irama e la pisana Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista

SANREMO — Lui, il cantante carrarino Irama, porta in gara al Festival di Sanremo il brano "Ovunque sarai" che lo vede in quarta posizione nella classifica provvisoria. Lei, la pisana di nascita e viareggina d'adozione Veronica Lucchesi che con con il polistrumentista palermitano Daria Mangiaracina forma La Rappresentante di Lista, è sul palco dell'Ariston con la canzone "Ciao ciao" e si piazza in settima posizione dopo la quarta serata di gara.

E stasera ecco il gran finale anche per le voci toscane in sfida all'ultima nota nella kermesse canora più popolare e anche più blasonata d'Italia. Chi vincerà? Il meccanismo di voto combina le valutazioni espresse dalla giuria demoscopica 1000 e dalla giuria della sala stampa ai voti in arrivo dai telespettatori. A ogni cantante è abbinato un codice. Sarà direttamente Amadeus nelle prime fasi della serata a comunicarlo.

La preferenza per il proprio artista del cuore si può esprimere telefonando da apparecchio fisso al numero 894.001 (costo 51 centesimi) o da telefono mobile al numero 475.475 (50 centesimi nel caso di operatore Tim, Poste Mobile, CoopVoce, Iliad o 51 centesimi per i clienti Vodafone, ho.mobile o Wind Tre).

Nato a Carrara e cresciuto a Monza, Irama ha fatto il suo debutto proprio a Sanremo nel 2016 con il singolo "Cosa resterà" in gara nella categoria "Nuove Proposte". Poi, due anni dopo, ecco la popolarità presso il grande pubblico con la vittoria alla XVIII edizione di del talent show Amici di Maria De Filippi. Quindi di nuovo Sanremo nel 2019 lo consacra tra i big della musica italiana con “La ragazza con il cuore di latta”. Dopo la travagliata partecipazione dello scorso anno, quando il Covid lo costrinse a una finale in video, eccolo di nuovo al Festival di Sanremo con una ballata nostalgica: è "Ovunque sarai".

La Rappresentante di Lista nasce invece a Palermo dall'incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ad unirli artisticamente, ancor prima della musica, è stata all'inizio la passione per il teatro. Veronica si era trasferita in Sicilia per frequentare un corso di teatro con la celebre regista Emma Dante. Il nome della band nacque quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica si iscrisse, appunto, come rappresentante di lista. Nel 2021 la Queer Pop Band è stata in gara tra i Big di Sanremo con il brano Amare.