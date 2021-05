Umbri vaccinati in Toscana ma non si può

I cittadini in questione sarebbero stati vaccinati a Sansepolcro. La contestazione è arrivata dalla Regione Umbria. Ma la Regione Toscana non ci sta

PERUGIA — Alcuni cittadini umbri si sarebbero vaccinati contro il Covid-19 in un hub di Sansepolcro. A segnalare la vicenda è stato il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta.

"La vaccinazione dovrebbe andare in compensazione per quanto riguarda la mobilità ma se non è dovuta non sarà pagata - ha commentato l'assessore della Regione Umbria Luca Coletto - Non mi pare una gran genialata, anzi. La Toscana vaccina meno di noi ma se ci vuol dare una mano ben venga".

La replica della Regione Toscana non si è fatta aspettare.

"L'accesso alla vaccinazione è consentito esclusivamente a chi è residente o domiciliato in Toscana per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione o Provincia Autonoma, secondo quanto disposto nell’ordinanza n. 3/2021 del commissario straordinario Figliuolo - si legge in una nota - Pertanto, chi non fosse residente o domiciliato in Toscana per le ragioni previste dall’ordinanza e avesse effettuato la prenotazione dovrà cancellarla sul portale regionale, dal momento che non può effettuare la vaccinazione".

"La Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana hainviato un’apposita comunicazione alle Aziende sanitarie per intensificare i controlli nel rispetto dei requisiti richiesti, per accedere correttamente alla vaccinazione" conclude la nota.