Primo giorno di scuola, 10% di assenti fra studenti e prof

Il premier insiste: "No alla dad, crea discriminazione". Il ministro Bianchi: "E' in isolamento per Covid il 6% dei docenti e il 4,5% degli studenti"

TOSCANA — L'Associazione nazionale presidi, citando la rivista Tuttoscuola, prevede che nel giro di una settimana almeno 200mila classi in Italia saranno costrette ad adottare la didattica distanza per una nuova impennata di contagi determinata dal rientro in classe dopo le vacanze natalizie.

Ma la giornata di oggi, primo giorno di scuola in presenza, è trascorsa senza grosse criticità anche se le assenze ci sono state, eccome. Secondo l'associazione dei dirigenti scolastici, almeno il 10% di studenti e docenti sono rimasti a casa per colpa del Covid. Nel caso della provincia di Firenze, dati Cgil, in media sono risultati assenti 4-5 alunni per classe e il 10% degli insegnanti. Secondo i dati del governo invece, diffusi direttamente dal premier Draghi e dal ministro Bianchi in una conferenza stampa, sono in isolamento perchè positivi al Covid o in quarantena dopo un contatto con un contagiato 'solo' il 6% dei prof e il 4,4% degli alunni.

A livello pratico, le scuole sono comunque già sotto pressione, soprattutto per la difficoltà di trovare supplenti che accettino di sostituire i docenti solo sospesi perchè non ancora vaccinati: "Il personale sospeso può rientrare appena si vaccina - spiegano i dirigenti scolastici - e i supplenti tendono a non accettare incarichi di cui non si conosce la durata minima".

Il governo comunque non intende mollare sul fronte scuola. "La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata, protetta, non abbandonata - ha detto Draghi nel corso della conferenza stampa convocata proprio per commentare le nuove disposizioni anti-Covid - Probabilmente ci sarà un aumento delle classi in dad ma dobbiamo respingere il ricorso generalizzato alla didattica distanza perchè crea disagio e discriminazione. Non possiamo lasciare tutto aperto e poi chiudere le scuole. E se chiudiamo tutto torniamo all'anno scorso ma non ci sono i motivi, grazie alla vaccinazione".

Il governo ha insistito anche sul fatto che oltre il 99% del personale scolastico è stato immunizzato. "I docenti sospesi perchè non vaccinati sono solo lo 0,72% del totale" ha sottolineato il ministro Bianchi.

Il governo oggi ha annunciato che impugnerà eventuali ordinanze emanate da governatori o sindaci che chiudano le scuole in situazioni non comtemplate dalle norme nazionali. E il Tar della Campania ha già sospeso l'ordinanza del governatore De Luca che aveva rinviato alla fine di Gennaio il ritorno a scuola in presenza a causa dell'epidemia.