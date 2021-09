Green pass a scuola, 900mila controlli in un'ora

Primo giorno senza intoppi nelle regioni dove è iniziato l'anno scolastico: la piattaforma del ministero ha funzionato. In Toscana si parte il 15

ROMA — Chi l'avrebbe mai detto. Dopo molte settimane di previsioni funeste e altolà sindacali, stamattina i controlli effettuati sul personale docente e non docente delle scuole per verificare il possesso del green pass sono filati via lisci nella stragrande maggioranza delle regioni dove oggi è suonata la prima campanella ovvero Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento, per un totale di quasi 4 milioni di studenti.

Dalle 7 alle 8 di stamattina, la piattaforma web prediposta dal Ministero dell'Istruzione e messa a disposizione dei dirigenti scolastici ha effettuato 900mila verifiche senza registrare problemi o blocchi. Una buona notizia in vista dell'inizio dell'anno scolastico in Toscana, fissato per il 15 Settembre.

"La piattaforma sta funzionando benissimo - ha esultato il ministro Patrizio Bianchi - Il 93% del personale scolastico è vaccinato e non sarà più possibile mettere in dad un'intera regione". "Se ci fossero rischi interverremo in modo mirato - ha proseguito Bianchi - siamo attentissimi al contagio ma anche agli altri studenti. E comunque le regioni che più hanno sofferto lo scorso anno sono proprio quelle in cui si registra il 100% di copertura vaccinale del personale e dove gli studenti hanno fatto un numero maggiore di dosi".

"Le cose stanno funzionando, a parte casi isolati - ha confermato il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli - Continuiamo così".

L'avvio del nuovo scolastico è stato comunque segnato dalle proteste della Rete degli Studenti Medi che hanno manifestato di fronte alle scuole di molte città, fra cui Firenze e Pisa, chiedendo interventi urgenti in materia di edilizia scolastica e trasporto pubblico locale. "Studentesse e studenti non sono più disposti a portare sulle proprie spalle il fallimento di una classe dirigente che, senza un piano preciso per il sistema istruzione, si è limitata ad annunci e chiusure senza affrontare i nodi centrali dell'edilizia scolastica e del trasporto pubblico" ha dichiarato il coordinato nazionale Tommaso Biancuzzi, annunciando nuove iniziative per le prossime settimane.

Una trentina di studenti universitari hanno organizzato un sit-in anti-green pass davanti al rettorato dell'ateneo fiorentino, al termine del quale hanno consegnato un documento alla rettrice Alessandra Petrucci.