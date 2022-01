Sei regioni cambiano colore per il Covid, picco di vaccinazioni

Scatta l'arancione per Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia. Sardegna e Puglia in zona gialla. Somministrate 600mila dosi di siero anti-Covid al giorno

ROMA — Il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale troppo elevato ha fatto precipitare dalla zona di rischio Covid gialla a quella arancione altre quattro regioni che vanno a unirsi alla Valle d'Aosta: si tratta di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Restrizioni maggiori anche per Sardegna e Puglia che passano in zona gialla dove rimane anche la Toscana.

Rimandono in zona bianca solo Umbria, Molise e Basilicata.

Le nuove ordinanze firmate dal ministro della salute Speranza entreranno in vigore lunedì prossimo.

Per quanto riguarda il fronte delle vaccinazioni anti-Covid, ad oggi sono 7 milioni gli italiani a cui non è stata somministrata neppure una dose e di questi 3 sono ragazzi e bambini dai 19 anni in giù. Cresce invece la quota di cinquantenni vaccinata.

Nella settimana compresa fra il 14 e il 20 Gennaio sono state somministrate in Italia 4 milioni e 200mila dosi di vaccino di cui 3 milioni e 400mila terze dosi. La media è stata elevatissima: 610mila iniziezioni al giorno. Un milione e 700mila ha riguardato cinquantenni, 117mila alla prima dose, un milione e mezzo alla terza.