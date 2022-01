Muoiono di Covid 34 toscani, 180mila con l'infezione

Nel nuovo bollettino regionale registrati 13.029 nuovi casi con un'età media molto bassa, 34 anni. Quasi 1 su 3 ne ha meno di 20

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 13.029 nuovi casi di Covid, in aumento del 2% rispetto a ieri a fronte di circa 72mila tamponi. Il tasso di positività è lievemente aumentato. L'età media è bassa, 34 anni circa, e il 31% ha meno di 20 anni; il 24% invece ha tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, l'11% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più.

Purtroppo ci sono altri 34 decessi, 19 uomini e 15 anni con un'età media di 83 anni residenti 11 a Firenze, 6 a Livorno, 4 a Massa Carrara, 3 a Prato, 3 a Pisa, 2 a Lucca, 2 a Grosseto e 1 ad Arezzo. Il totale delle vittime sale a 7.983.

I guariti oggi sono 12.598 in più di ieri e portano il totale a 452.782 (70,6% dei casi totali).

Gli attualmente positivi tornano a salire, oggi sono 180.388. Di questi i ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (1 in più). Altre 178.923 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (386 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

Sono invece 45.941 (5.098 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 16.144, Nord Ovest 19.496, Sud Est 10.301).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (5.791 confermati con tampone molecolare e 7.238 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - Sono 193.038 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4.057 in più rispetto a ieri), 50.788 a Prato (793 in più), 55.067 a Pistoia (1.092 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 30.462 a Massa (450 in più), 62.786 a Lucca (1.166 in più), 74.387 a Pisa (1.481 in più), 49.699 a Livorno (1.380 in più),

Asl Toscana Sud Est - 56.589 ad Arezzo (1.148 in più), 40.793 a Siena (755 in più), 26.989 a Grosseto (707 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni.