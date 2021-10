Terza dose e poi il green pass vale un altro anno

Lo ha spiegato il governo sul sito istituzionale. L'aggiornamento del certificazione verde avviene in automatico dopo la somministrazione aggiuntiva

ROMA — Da alcune settimane è cominciata anche in Toscana la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid alle categorie prioritarie previste del governo e il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, già attivato per le terze dosi degli ultraottantenni e del personale delle residenze sanitarie assistite, oggi è stato aperto al personale sanitario senza limiti di età. In poche ore si sono prenotate più di 5.000 persone.

Ma quanto durerà il green pass dopo la somministrazione della terza dose? Alla domanda ha risposto oggi il governo sul sito istituzionale: il green pass avrà la validità di un anno a partire dal giorno successivo alla somministrazione della terza dose che, ricordiamo, deve avvenire ad almeno 6 mesi di distanza dalla seconda (l'intervallo è più breve solo per gli immunidepressi e per i fragili per gravi patologie che vengono chiamati direttamente dagli ospedali che li hanno in cura).

Quindi, riassumendo:

- I green pass rilasciati dopo la somministrazione del vaccino monouso Johnson & Johnson o dopo due dosi di AstraZeneca, Pfizer e Moderna ha una validità di 12 mesi (inizialmente era di 9 mesi ma poi il Parlamento ne ha aggiunti altri 3);

- i green pass rilasciati a chi è guarito dal Covid valgono 6 mesi se non si procede con la vaccinazione; dopo la somministrazione di 1 dose nei tempi previsti, valgono 12 mesi come tutti gli altri;

- per chi decide di farsi somministrare anche la terza dose di vaccino, il green pass vale un anno dal giorno successivo alla terza iniezione e l'aggiornamento del certificato è in automatico: dopo qualche giorno si riceve sulle app Io o Immuni il nuovo Qrcode.