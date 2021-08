Oro per Bebe Vio, esulta anche la Toscana

​Secondo oro olimpico nel fioretto per la giovane atleta italiana alle Paralimpiadi. Grande festa a Bagnaia, all'isola d'Elba, suo luogo del cuore

TOKYO — Beatrice Bebe Vio ha trionfato nel fioretto alla Paralimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta del secondo oro olimpico per l'atleta di 24 anni di Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Bebe infatti aveva conquistato il primo oro olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro.

Per la vittoria di Beatrice Vio esulta anche la Toscana, in particolare l'isola d'Elba e la frazione di Bagnaia nel Comune di Rio, dove l'atleta da anni trascorre le sue vacanze e dove è conosciuta da tutti, tanto che prima della sua partenza era stato organizzato un saluto collettivo proprio sulla spiaggia in visita della sfida di Tokyo.

Postando una foto sui social, dopo la sua vittoria, Bebe Vio ha scritto: "Se sembra impossibile allora si può fare... 2 volte!".

Cliccando qui si possono conoscere tutti gli atleti toscani impegnati nelle paralimpiadi di Tokyo.