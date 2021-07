Dad devastante, uno studente su 2 è impreparato

Lo hanno dimostrato le prove Invalsi. Alle medie non ha raggiunto risultati adeguati il 39% degli alunni, alle superiori il 44%

TOSCANA — I lunghi mesi di didattica a distanza trascorsi durante la pandemia di Covid-19 hanno avuto conseguenze devastanti sulla preparazione degli studenti italiani, soprattutto nel corso della seconda e terza ondata del contagio.

Lo dimostra il nuovo rapporto Invalsi dove l'unico ciclo che si salva è quello della scuola elementare. Per il resto degli ordini scolastici, i dati fanno spavento.

Alle scuole medie il 39% degli studenti è risultato non adeguatamente preparato in italiano e il 45% in matematica. Alle superiori è andata ancora peggio: il 44% gli studenti non ha conquistato risultati all'altezza in italiano e addirittura il 51% in matematica, con un incremento del 9% rispetto all'anno scolastico precedente.

I dati sono particolarmente preoccupanti nelle regioni del sud Italia dove la soglia minima di competenze in italiano non è stata raggiunta dal 64% degli alunni in Campania e Calabria, dal 59% in Puglia, dal 57% in Sicilia, dal 53% in Sicilia. Sul fronte della matematica, il livello minimo di competenzaè un traguardo lontano per il 73% degli studenti campani, dal 70% di quelli siciliani e dal 69% di quelli pugliesi.

Non va meglio per la lingua inglese: in ben 16 regioni più del 50% degli studenti dell'ultimo anno di scuole superiore non ha dimostrato un'adeguata preparazione. Si va dal 71% della Sardegna al 51% del Veneto. Un dato che in Toscana diventa il 59%.