Toscana prima in Italia per vaccinazioni Covid

Rispetto a un anno fa i nuovi casi di infezione giornalieri sono ridotti a un quarto. La classifica delle regioni nella corsa all'immunizzazione

FIRENZE — La Toscana continua a mantenere il primo posto anche nella nuova classifica stilata dalla fondazione indipendente Gimbe sulla popolazione vaccinata contro il Covid nelle regioni italiane. Con conseguenze assolutamente confortanti sull'andamento del contagio: il 20 Ottobre 2020 in Toscana erano stati individuati 812 nuovi casi di contagio e c'erano 547 positivi ricoverati in ospedale. Oggi i nuovi casi sono stati 224, un quarto rispetto a 12 mesi fa, e i ricoverati per Covid sono meno della metà, 233.

Tornando alla campagna vaccinale, secondo i dati Gimbe, la Toscana è in testa a tutte le altre regioni con l'81,66% della popolazione vaccinata: in particolare il 77,4% dei cittadini dai 12 anni in su ha completato il ciclo mentre un altro 4,26% ha ricevuto almeno la prima dose.

Al secondo posto la Lombardia con l'81,2% della popolazione immunizzata, il 78,6% con ciclo completato e il 2,6% con una sola dose.

Terzo in classifica il piccolo Molise con l'80,9% della popolazione immunizzata, il 76,9% con ciclo completato e il 4% con la prima dose.



Alle 12 di oggi in Toscana erano state somministrate complessivamente 5.717.578 dosi di vaccino, 14.556 nelle ultime 24 ore (+0,3%), con un tasso di 155.863 inoculazioni effettuate ogni 100mila abitanti, nettamente superiore media italiana di 148.431 per 100mila.



Qui sotto la tabella della Fondazione Gimbe con i dati di tutte le regioni



Tabella Fondazione Gimbe