Nuovi contagiati dal Covid in aumento in 7 regioni

In Toscana imorti per Covid altri 2 novantenni, situazione stabile negli ospedali, le province +che stanno registrando il maggior numero di nuovi casi

FIRENZE — Si fa presto a dire immunità di gregge. Anche se, grazie alla campagna vaccinale, la situazione negli ospedali resta ampiamente sotto controllo in tutta Italia, il clima autunnale, freddo e umido, crea una situazione più propizia alla diffusione dell'epidemia di Covid e ha fatto sì che ben 7 regioni italiane hanno registrato negli ultimi 7 giorni un incremento di nuovi casi di contagio: sono il Friuli Venezia Giulia (+28%) la Lombardia (+6,6%), il Piemonte (+11.5%), il Lazio (+9,2%), l'Umbria (+9,8%), la Campania (+6,8%) e la Liguria (+3,3).

Cinque regioni hanno registrato anche un aumento dei posti letto di terapia intensiva occupati da malati di Covid: sono la Sicilia, la Liguria, le Marche, il Lazio e la Provincia autonoma di Bolzano.

La Toscana invece la diffusione del virus continua a diminuire: i nuovi casi di Covid in 7 giorni sono diminuiti del 3,6% così come i malati gravi ricoverati in terapia intensiva.

BOLLETTINO COVID TOSCANA - 20 Ottobre

I nuovi casi di contagio oggi sono 224 a fronte di 28.600 test e hanno un'età media di 47 anni (il 23% ha meno di 20 anni, il 14% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più).

Ci sono 2 nuove vittime, 2 uomini molto anziani, età media è 93 anni, uno residente nel pistoiese e l'altro a Massa Carrara. Il totale dei deceduti a causa del virus in Toscana sale a 7.239.

I guariti invece oggi sono 323 e portano il totale a 284.029: rappresentao il 95,7% dei casi totali.

Gli attualmente positivi al Covid sono oggi 5.124, in calo dell'1,9% rispetto a ieri. Di questi, i ricoverati sono complessivamente 233 (2 in più rispetto a ieri), 22 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri). Altre 4.891 persone con l'infezione in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (103 in meno rispetto a ieri).

Aumentano invece a 13.378 (148 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento dopo aver avuto un contatto stretto con persone contagiate (Asl Centro 5.216, Asl Nord Ovest 5.904, Asl Sud Est 2.258).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana centro - 79.617 i casi complessivi ad oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri), 26.513 a Prato (12 in più), 27.201 a Pistoia (34 in più),

Asl Toscana nord ovest - 14.939 a Massa Carrara (20 in più), 29.111 a Lucca (14 in più), 33.555 a Pisa (29 in più), 21.238 a Livorno (16 in più),

Asl Toscana sud est- 25.880 ad Arezzo (12 in più), 16.560 a Siena (14 in più), 11.223 a Grosseto (12 in più).