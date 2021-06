Al via la maturità per 30mila studenti toscani

Colloquio di un'ora e niente scritti anche per la maturità 2021, si terrà conto anche delle esperienze svolte nei percorsi dell'orientamento

TOSCANA — Sono iniziati gli esami di maturità per trentamila studenti toscani, la seconda maturità con la pandemia di Covid. Anche per l'edizione 2021 degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado i maturandi non dovranno svolgere le prove scritte ma un maxi orale di circa un'ora dove verrà tenuto conto anche delle esperienze dei maturandi contenuti nei loro curriculum.

L'appuntamento è stato alle 8.30, con l'avvio dei colloqui che partiranno dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe.

Poi il colloquio proseguirà con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione. Ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Tra le altre cose lo studente dovrà dimostrare competenze e conoscenze nell'ambito dell'educazione civica.

"Buongiorno ai ragazzi è un momento importante per la vostra vita, è un passaggio - così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Unomattina -. E' l'esame di Stato, non è un esamino e non c'è una prova unica. I ragazzi discuteranno, parleranno con la commissione e discuteranno la loro tesi. Cosa succederà in futuro lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid, misurate voi stessi".

Per quanto riguarda le misure di sicurezza come lo scorso anno è previsto l'arrivo dello studente 15 minuti prima della convocazione, la distanza di 2 metri da mantenere durante la prova orale davanti alla commissione, l'uso della mascherina all'interno della scuola, ma che può essere tolta durante il colloquio mantenendo la distanza di sicurezza, la possibilità di portare un solo accompagnatore.