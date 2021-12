Via libera allo stato di emergenza fino al 31 Marzo

Il Consiglio dei ministri ha detto sì alla proroga dello stato di emergenza, non è stata approvata alcuna misura sull'obbligo delle mascherine

ROMA — Il Consiglio dei ministri ha detto sì alla proroga fino al 31 Marzo del 2022 dello stato di emergenza Covid. Sulla decisione hanno pesato notevolmente i dati dei contagi e l'avanzare della variante Omicron.

Il Cdm non ha invece approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all'aperto.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

In Italia lo Stato di emergenza è stato introdotto il 31 Gennaio 2020 dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed è stato prorogato più volte.

Nella bozza del decreto viene specificato che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 Marzo 2022". Il provvedimento viene ritenuto necessario a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Nel decreto viene inoltre introdotta la quarantena per i non vaccinati che entrano in Italia.

Altro punto del decreto è la creazione di un hub per lo stoccaggio dei vaccini in sito militare: "Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da Covid-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare".

Con il decreto vengono poi prorogate le misure sui lavoratori fragili e sui congedi parentali per i genitori di figli in quarantena o positivi al Covid. E' prorogata anche la possibilità di smart working per i lavoratori fragili.

La bozza di decreto legge per la proroga dello stato d'emergenza fa slittare al 31 Marzo la possibilità di nuove chiusure di strade e parchi, cinema e teatri, fino al lockdown.