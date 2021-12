In Italia 20.677 nuovi positivi e 120 decessi

Il numero di vittime è il più alto della quarta ondata. Il tasso di positività scende al 2,7% con 776.563 tamponi, il record assoluto di test

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia 20.677 nuovi positivi al Covid, circa 8.000 in più rispetto a ieri, a fronte di 776.563 tamponi, cioè 463.027 in più rispetto a ieri quando erano stati 313.536. I decessi sono stati 120, non se ne registravano così tanti dal 28 maggio scorso quando i decessi furono 126.

Aumentano i ricoverati per Covid in ospedale: oggi sono 7.163 nei reparti ordinati (212 in più) e 863 nelle terapie intensive (7 in più).

Gli italiani con l'infezione in corso oggi sono 297.394, 6.637 in più in 24 ore.

I dimessi e i guariti oggi sono invece 13.980.

Le regioni che hanno registrato i più alti incrementi di nuovi contagiati sono il Veneto (4.088), Lombardia (3.830), Lazio (1.921), Piemonte (1.853), Emilia Romagna (1.845).