Angelo fa 100 anni e arrivano i Bersaglieri

Trieste, no green pass tentano di entrare in Piazza Unità: tensione con la polizia

I militari si sono recati ieri alla casa di riposo “Martelli” per rendere omaggio all’ex commilitone Nerbini reduce della campagna di Russia

FIGLINE — In divisa e con l’inconfondibile cappello piumato: i bersaglieri sono arrivati ieri pomeriggio alla Casa di riposo “Martelli” di Figline per rendere omaggio all’ex commilitone Angelo Nerbini che ha tagliato il traguardo del secolo.

Per festeggiare i cento anni di Angelo – reduce della campagna di Russia, ancora in forma e in pieno spirito bersaglieresco – sono arrivati il presidente regionale della Toscana dei Bersaglieri, il comandante del 6° Reggimento Bersaglieri Colonnello Alberto Nola, il 1° Luogotenente del 6° Giuseppe Genna, oltre al presidente della sezione Bersaglieri di Figline Moreno Dolfi. Presente anche la sindaca di Figline-Incisa Giulia Mugnai.

I militari si sono intrattenuti con Nerbini che ha ricordato, con commozione, alcuni momenti della sua esperienza di guerra. Al festeggiato sono stati donati una medaglietta e una gavetta, il tipico contenitore di latta per il rancio dei soldati.