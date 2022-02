Vaccini Covid, Ema autorizza la terza dose Pfizer dai 12 anni in su

Raccomandato anche l'uso del vaccino Moderna sui bimbi da 6 a 11 anni. Il primo Marzo in Toscana inizia l'inoculazione della quarta dose ai fragili

AMSTERDAM — L'Ema, l'autorità europea del farmaco, ha dato il via libera ufficiale alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, la cosiddetta dose di rinforzo, dai 12 anni in su, quindi anche agli adolescenti da 12 a 18 anni. Si tratta del vaccino a mRna prodotto da Pfizer Biontech.

Sempre l'Ema oggi ha raccomandato l'uso dell'altro vaccino anti-Covid a mRna, quello dell'azienda americana Moderna, ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, con un dosaggio pari alla metà di quello utilizzato per gli adulti.

Sempre l'Ema ha ipotizzato una vaccinazione anti-Covid di richiamo annuale per le persone fragili, affette da patologie gravi o che compromettono le difese immunitarie.

Nel frattempo il primo Marzo in Toscana inizia la somministrazione della quarta dose di siero anti-Covid per le persone classificate come estremamente vulnerabili. I pazienti saranno chiamati direttamente dalle strutture sanitarie che li hanno in curo e la somministrazione avverrà dopo 120 giorni dall’ultima vaccinazione. Chi è in cura presso centri al di fuori del territorio regionale può contattare il numero regionale 800 556060 in prossimità della scadenza dei 120 giorni.