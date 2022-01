Corsa al tampone e al vaccino, Asl cerca volontari

Omicron ha messo in ginocchio anche il servizio sanitario, manca personale. L'invito di Asl è per associazioni del terzo settore e privati accreditati

AREZZO — La variante Omicron ha portato il numero dei nuovi contagiati giornalieri dal coronavirus a cifre mai viste, conducendo la Toscana in poche settimane dalla zona bianca a quella gialla.

Una situazione che ha generato una serie di reazioni a catena, dall'intasamento delle prenotazioni dei tamponi, a quelle per i vaccini, ai medici di famiglia oberati di lavoro (qui lo sfogo/spiegazione di una di loro), fino al tracciamento saltato e agli ospedali di nuovo in difficoltà.

Per sopperire alla richiesta di tamponi e vaccini da inoculare l'Asl sud est ha pubblicato una manifestazione d’interesse, rivolta a soggetti del terzo settore (organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale) e privati accreditati, per stipulare una convenzione per fare tamponi molecolari, antigenici di laboratorio e antigenici rapidi e somministrazione del vaccino anticovid.

Asl ha spiegato che le prestazioni sanitarie potranno essere erogate nelle sedi messe a disposizione dell’Azienda sanitaria, al domicilio degli assistiti, in favore di assistiti ospiti di strutture residenziali extra-ospedaliere o in sedi messe a disposizione dai soggetti interessati.

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 10 Gennaio, quando verrà predisposto un primo elenco dei soggetti interessati, ma la possibilità di aderire resterà aperta anche successivamente. L’elenco stesso resterà in vigore fino al 31 Dicembre 2022.