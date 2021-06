Seconda dose, a più di 6.000 toscani under 60 niente Astrazeneca

Milano, risse nelle vie della movida: i video dai Navigli e in Piazza 24 Maggio

Seguendo le indicazioni del Cts Asl sud est ha confermato che i richiami verranno fatti con Pfizer e Moderna. A breve stesso percorso nelle altre Asl

AREZZO — Come avevamo spiegato ieri la Toscana sta organizzando i richiami per le persone under 60 che alla prima somministrazione avevano ricevuto AstraZeneca e che invece, nella seconda inoculazione riceveranno Pfizer o Moderna.

La prima Asl della Toscana a rendere noto come funziona questa modifica è stata la Sud est: qui sono 6.205 le persone under 60 che, tra il 20 Marzo e il 7 Giugno, hanno fatto la prima dose di vaccino AstraZeneca e che adesso faranno la seconda con Pfizer oppure con Moderna.

Nel dettaglio sono 2.594 nella provincia di Arezzo, 2.296 in quella di Siena e 1.315 in quella di Grosseto.

A breve anche i cittadini under 60 delle altre due Asl (centro e nord-ovest) che avevano fatto AstraZeneca e che ancora non hanno ricevuto il richiamo, verranno informati su come e dove ricevere la seconda inoculazione con un altro vaccino.

Dopo l’aggiornamento del parere del Comitato tecnico scientifico, il ministero della Salute ha disposto infatti che il ciclo completo del vaccino AstraZeneca sia somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni.

Sulle base di queste indicazioni, le persone che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca e non hanno ancora 60 anni, vedranno completato il ciclo vaccinale con una seconda dose di Pfizer oppure di Moderna.

Non cambia la data: Asl Toscana sud est ha confermato che questa seconda dose sarà di norma somministrata nel luogo, nel giorno e all’ora che erano stati indicati al momento della prenotazione. Qualora questo non si rivelasse possibile per motivi tecnici, l’Asl Tse provvederà a informare direttamente, o con sms e con telefonata, la persona interessata comunicando tutte le informazioni utili a effettuare la seconda dose di vaccino.

Il parere del Cts è arrivato dopo le polemiche scaturite dalla morte della 18enne di Sestri Levante, affetta da una malattia autoimmune e deceduta alcuni giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca in un open day in Liguria.

La Toscana è tra le 6 regioni italiane che, nei mesi di Maggio e di Giugno, ha utilizzato il maggior numero di dosi di Vaxzevria per vaccinare gli ultrasessantenni (le altre sono Sicilia, Calabria, Lazio, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano). E anche agli open day non sono mai state ammesse persone con meno di 40 anni, contrariamente ad altre regioni che hanno organizzato open day senza limiti di età.