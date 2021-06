Vaxzevria, la Toscana riprogramma i richiami

La Regione riprogramma le seconde dosi con Pfizer o Moderna per le persone che hanno meno di 60 anni ed hanno ricevuto la prima dose con Astrazeneca

FIRENZE — Dopo lo stop ad Astrazeneca per gli under 60, sia per la prima che per il richiamo, la Toscana deve riorganizzare la campagna vaccinale e con il governatore toscano Eugenio Giani e dell'assessore alla sanità Simone Bezzini per evitare che possa avvenire uno slittamento dell'immunità di gregge che era prevista in Toscana a Settembre.

Intanto a seguito della circolare del Ministero della Salute, inviata nella notte, relativa al blocco dei richiami con AstraZeneca per le persone con meno di 60 anni, che dovranno ricevere la seconda dose con Pfizer o Moderna, è stata invece temporaneamente sospesa sul portale la funzione di modifica prenotazione della seconda dose. L’operazione si è resa necessaria al fine di riprogrammare i richiami delle persone con meno di 60 anni che hanno effettuato la prima dose con AstraZeneca.

Nella circolare ministeriale si fa anche riferimento all’adeguamento dei consensi informati, che devono essere aggiornati in base alle nuove direttive.

"Si ritiene - scrive la Regione - che la funzione di modifica per l’anticipo della data di somministrazione della seconda dose potrà essere riattivata all'inizio della prossima settimana, dopo le necessarie verifiche tecniche imposte dalla nuova circolare e compatibilmente con la disponibilità di dosi dei vaccini mRna negli intervalli temporali interessati".

Dalle 17 si apre il portale delle prenotazioni per i nati negli anni 2003, 2004 e 2005. Le ultime agende che per adesso saranno aperte.