Attacco no vax al camper vaccinale davanti a una scuola

​L'aggressione si è verificata questa mattina. Quattro uomini si sono avvicinati agli operatori minacciandoli. Intervento di sindaco e carabinieri

POPPI — Attacco no vax questa mattina prima dell’avvio del servizio di vaccinazione pediatrica anti-Covid (riservato agli studenti dai 5 agli 11 anni) all’Istituto Comprensivo di Poppi. Come riferisce la Asl Tse si sono presentati quattro uomini non autorizzati che hanno avvicinato mezzo mobile, posizionato all’esterno della scuola,e si sono rivolti in maniera aggressiva al personale che si apprestava ad effettuare le vaccinazioni agli alunni.

Si trattava di persone contrarie alla vaccinazione, chiarisce sempre l'Azienda sanitaria, che si sono rivolti ai medici, agli infermieri e ai volontari "intimandoli a non avviare il servizio e hanno consegnato un documento farneticante con varie minacce".

Nei pressi del camper era presente anche il sindaco di Poppi, Carlo Toni, che è intervenuto ed ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati dopo pochi minuti. I militari hanno parlato a lungo con le quattro persone che dopo circa un’ora sono andate via.

“Credo che non possiamo più accettare questi atteggiamenti e queste manifestazioni - dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso - di persone che chiaramente distorcono i fatti e negano la medicina e la scienza. Ai medici e agli infermieri presenti oggi a Poppi va tutto il sostegno dell’Azienda. Desidero anche ringraziare il sindaco di Poppi Carlo Toni per il tempestivo intervento che ha garantito il normale svolgimento della seduta vaccinale.”