Cercano funghi e lei si infortuna, soccorsi in 4

Ennesimo incidente nei boschi della Garfagnana. Il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo 3 adulti ed un bambino

BAGNI DI LUCCA — Non c'è tregua in questo weekend tra dispersi e feriti nei boschi della toscana, nella mattinata di oggi in Garfagnana in località Casoli una comitiva di 4 persone che era andata in cerca di funghi è rimasta bloccata a causa del ferimento di una donna.

La donna è scivolata ferendosi una caviglia e la comitiva ha quindi lanciato l'allarme perché la signora era impossibilitata a muoversi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco della stazione di Lucca.

Una donna ferita è stata verricellata dall'elisoccorso Pegaso ed è stata trasportata in ospedale.

Le altre 3 persone, due adulti e un minore, sono stati accompagnati al proprio veicolo, dal personale dei vigili del fuoco insieme a quello del Soccorso Alpino.

E' il terzo incidente nei boschi in poche ore avvenuto in Garfagnana e il quinto nelle ultime 24 ore avvenuto in Toscana. In Mugello è anche purtroppo deceduto un anziano cercatore di funghi.