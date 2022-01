Ricoverati Covid in calo, zona arancione più lontana

Nel nuovo bollettino regionale ci sono altre 33 vittime, 17 uomini e 16 donne quasi tutti anziani. L'età media dei 12.564 nuovi casi è 36 anni

TOSCANA — Il numero di nuovi contagi da Covid resta elevatissimo sul territorio regionale, anche oggi sono 12.564 in più, ma la pressione sugli ospedali, per quanto elevata, sta registrando un lieve calo che allontana per la Toscana il rischio di precipitare in zona arancione.

Nel bollettino regionale di oggi i ricoverati col Covid sono 1.441, di cui 1.314 nei reparti ordinari, 4 in meno rispetto a ieri con una percentuale di occupazione di posti letto pari al 26,1% (il limite massimo è il 30%); nelle terapie intensive invece i pazienti Covid sono 127, anche in questo caso 4 in meno, pari a un passo di occupazione del 22,3% (il limite massimo è il 20%).

Per passare dalla zona gialla a quella arancione bisogna superare entrambi i limiti, quindi anche la prossima settimana la Toscana resta in zona gialla.

Le regioni che hanno registrato un calo di ricoverati nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore sono 6: oltre alla Toscana, la Calabria, la Campania, le Marche, la Sardegna e l'Umbria. Tuttavia, di queste, solo Marche e Toscana sono al di sopra del 20% di posti letto di rianimazione occupati da casi gravi di Covid insieme al Friuli Venezia Giulia, al Lazio, al Piemonte, alla Valle d'Aosta e alla Provincia automoma di Trento.

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino, l'età media dei nuovi 12.564 contagiati è 36 anni (il 29% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). Sono stati individuati a fronte di circa 73mila tamponi e il tasso di positività sulle prime diagnosi è risalito al 73,9%.

Purtroppo ci sono altre 33 vittime. Si tratta di 17 uomini e 16 donne con un'età media di 82 anni anni così distribuiti fra le province: 6 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Lucca, 7 a Pisa, 7 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana. Il totale dei deceduti per Covid sale a 7.989.

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 15.987 in più rispetto a ieri per un totale di oltre 430mila.

Finalmente in calo gli attualmente positivi: oggi sono 176.359, -1,9% rispetto a ieri. Come già scritto, 1.441 sono ricoverati in ospedale mentre altri 174.918 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi (3.448 in meno rispetto a ieri).

Salgono invece a 36.652 (6.721 in più rispetto a ier) le persone in quarantena dopo un contatto con un contagiato (Asl Centro 12.669, Nord Ovest 16.078, Sud Est 7.905).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (4.575 confermati con tampone molecolare e 7.989 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - 184.504 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.585 in più rispetto a ieri), 49.046 a Prato (865 in più), 52.895 a Pistoia (1.030 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 29.486 a Massa (567 in più), 60.297 a Lucca (1.223 in più), 71.286 a Pisa (1.501 in più), 46.930 a Livorno (1.340 in più),

Asl Toscana Sud Est - 54.437 ad Arezzo (1.040 in più), 39.362 a Siena (759 in più), 25.606 a Grosseto (654 in più).