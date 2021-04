Covid, in Toscana altri 33 morti, 1.309 nuovi casi

Lieve calo dei ricoverati in ospedale nelle ultime 24 ore. In una settimana 500 positivi in meno sul territorio regionale

FIRENZE — Aumentano i nuovi casi di Covid registrati in 24 ore in Toscana anche se continua il progressivo calo delle persone attualmente positive al SarsCov2. Lo dicono i dati del nuovo bollettino regionale.

Sono 1.309 in più i casi di positività, un dato che porta a 206.809 i casi di infezione dall'inizio dell'epidemia. Di questi, 1.277 sono stati confermati con tampone molecolare e 32 da test rapido antigenico. Il test processati in 24 ore sono stati complessivamente 26.094 e il tasso di positività sulle nuove diagnosi è salito di 2 punti al 14,4%.

Sono 33 i nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un'età media di 79 anni che portano il numero complessivo delle vittime a 5.604. Abitavano rispettivamente 6 sono in provincia di Firenze, 5 quella di Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 10 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 2 a Grosseto; 1 risiedeva fuori Toscana.

I guariti oggi sono 1.319 e portano il totale a 173.045 (83,7% dei casi totali)

Gli attualmente positivi sono oggi 28.160, -0,2% rispetto a ieri, 500 in meno rispetto a venerdì 2 Aprile. Di questi i ricoverati sono 1.988 (4 in meno rispetto a ieri, 120 in più rispetto a una settimana fa), di cui 284 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, 10 in più rispetto a venerdì scorso). Altre 26.172 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (39 in meno rispetto a ieri). Sono invece 31.137 (1.129 in meno rispetto a ieri,) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 11.792, Nord Ovest 12.689, Sud Est 6.656).

Di seguito i casi di positività nelle varie province con la variazione delle ultime 24 ore:

- 56.225 i casi complessivi ad oggi a Firenze (400 in più rispetto a ieri), 18.450 a Prato (158 in più), 19.453 a Pistoia (151 in più),

- 11.840 a Massa Carrara (58 in più), 21.576 a Lucca (113 in più), 25.667 a Pisa (117 in più), 15.341 a Livorno (94 in più),

- 18.992 ad Arezzo (102 in più), 11.321 a Siena (85 in più), 7.389 a Grosseto (31 in più).

I 5.604 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 1.772 a Firenze, 445 a Prato, 492 a Pistoia, 497 a Massa Carrara, 565 a Lucca, 612 a Pisa, 370 a Livorno, 375 ad Arezzo, 254 a Siena, 145 a Grosseto, 77 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.