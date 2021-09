In Italia altri 62 morti e 5.621 nuovi positivi

Covid, Salvini: «Le varianti nascono come reazioni al vaccino», ma gli scienziati smentiscono

I contagiati dal coronavirus sono emersi dall'analisi di 286mila tamponi. Nei reparti Covid calano i ricoverati, nelle terapie intensive sono 548

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid-19 62 persone (ieri 59). Le vittime della pandemia in totale sono 129.828.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.621 (ieri 5.522). I contagiati accertati da Febbraio 2020 sono 4.596.558.

Gli attualmente positivi sono 128.486, cioè 1.429 meno di ieri. I dimessi e i guariti sono 4.338.241, cioè 6.984 più di ieri.

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 4.164, cioè 66 meno di ieri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 548, cioè 10 meno di ieri.

I 5.621 casi odierni sono emersi dall'analisi di 286.028 tamponi, tra molecolari e antigenici (ieri 291.468). Il tasso di positività è il 2%, stabile rispetto a ieri.

Le regioni con più nuovi casi sono Sicilia (973 su 20.810 tamponi), Veneto (618 su 43.300) ed Emilia Romagna (617 su 29.777).

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui.