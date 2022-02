Il Covid fa altre 27 vittime in Toscana

I nuovi positivi al coronavirus sono stati 5.683. Nei reparti ospedalieri i ricoveri sono in calo e in terapia intensiva i pazienti sono meno di 100

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte 27 persone malate di Covid-19. Le vittime totali della pandemia sono 8.437.

I deceduti sono 18 uomini e 9 donne, età media 84,1 anni. Risiedevano 14 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Siena, 1 fuori Toscana.

Da Febbraio 2020 sono 784.216 i casi di positività al coronavirus in Toscana, 5.683 più di ieri.

L'età media dei 5.683 nuovi positivi è di 35 anni: 31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più.

Gli attualmente positivi sono 122.390, cioè 865 meno di ieri. I guariti sono 653.389, cioè 6.521 più di ieri.

Oggi sono stati eseguiti 15.131 tamponi molecolari e 36.841 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 8.870 i soggetti testati oggi, di cui il 64,1% è risultato positivo.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani i ricoverati sono 1.384, cioè 7 meno di ieri, di cui 97 in terapia intensiva, 6 più di ieri.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (2.333 casi): 234.088 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.426 in più rispetto a ieri), 60.788 a Prato (369 in più), 66.672 a Pistoia (464 in più)

- Asl nord ovest (1.910): 35.912 a Massa (234 in più), 77.145 a Lucca (597 in più), 90.549 a Pisa (559 in più), 64.726 a Livorno (594 in più)

- Asl sud est (1.440): 69.162 ad Arezzo (532 in più), 49.120 a Siena (446 in più), 35.499 a Grosseto (462 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 121.006 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi e sono 858 in meno rispetto a ieri.

Sono 48.908, cioè 6.681 meno di ieri le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 19.697, Nord Ovest 18.999, Sud Est 10.212).

Gli 8.437 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono così ripartiti: 2.678 a Firenze, 714 a Prato, 770 a Pistoia, 587 a Massa Carrara, 807 a Lucca, 875 a Pisa, 578 a Livorno, 606 ad Arezzo, 435 a Siena, 278 a Grosseto, 109 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.