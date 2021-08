Nuovi casi toscani di Covid aumentati del 48% in 7 giorni

L'incidenza settimanale di nuovi positivi ogni 100mila abitanti è salita a 115. Altri 2 morti per l'infezione ma l'incremento dei ricoveri rallenta

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana le Asl hanno diagnosticato 765 nuovi casi di Covid, più del doppio rispetto ai 326 di ieri, a fronte di 14mila tamponi (2.000 in più). L'età media è di 32 anni circa (il 31% ha meno di 20 anni, il 38% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 7% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più).

L'incidenza settimanale continua ad aumentare ed è arrivata a più di 115 nuovi casi ogni 100mila abitanti, con un incremento nell'ultima settimana del 48%.

La Toscana resterà comunque in zona bianca almeno fino a Ferragosto. E' vero infatti che l'incidenza è superiore alla soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila residenti ma la situazione negli ospedali è ancora ampiamente sotto controllo, anche perchè l'incremento giornaliero dei ricoveri sta rallentando: oggi i degenti per Covid sono solo 5 in più rispetto a ieri per un totale di 198 persone, di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) e 177 nei reparti ordinari (7 in più). Il tasso di occupazione delle terapie intensive è quindi sceso dal 4,04% al 3,68% (la soglia di sicurezza è il 10%) mentre quello dei reparti ordinari è al 3,58 (la soglia limite è il 15%).

Considerando che l'incidenza è in continuo rialzo da un mese, ricordiamo comunque che, secondo l'ultimo decreto anti-Covid, quando una regione supera i 150 nuovi casi ogni 100mila abitanti in una settimana la zona gialla scatta lo stesso a prescindere dalla situazione negli ospedali. E' quindi molto importante che la prossima settimana l'andamento del contagio non superi i livelli attuali.

Per quanto riguarda gli altri dati del bollettino Covid di oggi, ci sono anche 2 nuovi decessi, un uomo e una donna con un'età media di 91 anni residenti a Firenze e ad Arezzo. Il totale delle vittime sale quindi a 6921.

I guariti invece oggi sono 235 e portano il totale a 238.756: rappresentano il 93,9% del numero complessivo di persone che hanno contratto l'infezione sul territorio regionale.

Continua la crescia degli attualmente positivi, oggi sono 8.541, il 6,6% in più rispetto a ieri. Oltre ai ricoverati in ospedale di cui vi abbiamo già scritto, ci sono altri 8.343 contagiati un isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (523 in più rispetto a ieri).

Sono invece 12.315 (64 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.900, Nord Ovest 5.859, Sud Est 1.556).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (734 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico):

Asl Toscana Centro - 70.578 i casi complessivi ad oggi a Firenze (240 in più rispetto a ieri), 23.390 a Prato (45 in più), 23.702 a Pistoia (46 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 13.682 a Massa (20 in più), 26.152 a Lucca (101 in più), 30.257 a Pisa (109 in più), 18.297 a Livorno (74 in più),

Asl Toscana Sud Est - 23.532 ad Arezzo (73 in più), 14.424 a Siena (30 in più), 9.649 a Grosseto (27 in più).