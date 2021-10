In Toscana 4 morti per Covid e 260 nuovi casi

Nei reparti Covid ci sono 264 ricoverati, di cui 35 in gravi condizioni in terapia intensiva. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 6.597

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte per Covid 4 persone (ieri 1). I decessi riguardano 2 uomini e 2 donne con un'età media di 75,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Arezzo. Il totale dei deceduti in questa pandemia è 7.180.

I nuovi positivi al coronavirus sono 260 (ieri 277). Il totale dei contagiati sale a 283.004. L'età media dei 260 nuovi positivi è 44 anni: il 19% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani i ricoverati sono 264, cioè 1 più di ieri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 35, come ieri.

Gli attualmente positivi sono 6.597, cioè 51 meno di ieri. I guariti sono in totale 269.227, cioè 307 più di ieri.

Oggi sono stati eseguiti 8.836 tamponi molecolari e 11.052 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo. Sono invece 7.124 i soggetti testati oggi, di cui il 3,6% è risultato positivo.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (122 casi): 78.546 i casi complessivi ad oggi a Firenze (61 in più rispetto a ieri), 26.258 a Prato (21 in più), 26.744 a Pistoia (38 in più)

- Asl nord ovest (75): 14.812 a Massa (17 in più), 28.850 a Lucca (25 in più), 33.214 a Pisa (25 in più), 20.991 a Livorno (10 in più)

- Asl sud est (63): 25.691 ad Arezzo (19 in più), 16.257 a Siena (33 in più), 11.086 a Grosseto (11 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 6.333 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e sono 52 in meno rispetto a ieri.

Sono 15.014, cioè 1.144 in meno rispetto a ieri le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.841, Nord Ovest 5.892, Sud Est 3.281).

I 7.180 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.312 a Firenze, 639 a Prato, 659 a Pistoia, 533 a Massa Carrara, 687 a Lucca, 724 a Pisa, 424 a Livorno, 553 ad Arezzo, 350 a Siena, 207 a Grosseto, 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.