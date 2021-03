Pasqua blindata, spiagge chiuse e caccia alla gita

Si avvicina il weekend di Pasqua e alcuni territori intensificheranno i divieti e i controlli: a Capalbio litorale sbarrato e seconde case vigilate

CAPALBIO — Fine settimana di Pasqua con regole più severe e con intensificazione dei controlli a causa del Covid. Si avvicinano le feste Pasquali e i territori corrono ai ripari, come a Capalbio dove il Comune ha deciso di chiudere le spiagge e farà controllare dalle forze dell'ordine le seconde case, in particolare nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 Aprile.

Saranno bloccati gli ingressi alle spiagge di Torba, Chiarone, Macchiatonda, il passaggio nei pressi dell'Oasi Wwf e gli accessi al litorale lungo la ferrovia.



"Le misure previste dal decreto Draghi del 16 Marzo scorso e le regole per la zona rossa Toscana - spiega il vicesindaco di Capalbio, Giuseppe Ranieri - prevedono misure stringenti nel fine settimana di Pasqua. Abbiamo deciso di limitare l'accesso alle spiagge per evitare che le passeggiate sull'arenile siano un'occasione per creare assembramenti".



Intanto il Comune, tramite la polizia municipale e in accordo con le altre forze dell'ordine, ha intensificato i controlli sul territorio anche per verificare l'eventuale presenza di persone nelle seconde cose.

Così come sarà effettuato in provincia di Arezzo, dove oggi si è riunito coordinamento della Prefettura, dove è stata sottolineata l'importanza di effettuare controlli capillari per evitare raduni spontanei ed ogni forma di assembramento di persone come nei parchi, aree pic-nic, fino alle tradizionali gite fuori porta, i ricongiungimenti familiari improvvisi, i trasferimenti non motivati nelle seconde case.