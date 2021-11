Con lo schiacciasassi nel fosso, per lui non c'è stato scampo

L'operaio deceduto questa mattina in un cantiere è la 32ma vittima sul lavoro in Toscana del 2021. Disposta l'autopsia, l'uomo lascia una compagna

CERRETO GUIDI — Stava guidando lo schiacciassassi quando è uscito fuori strada mentre attraversava il ponte sul fosso, il mezzo si è quindi ribaltato nel canale. Un volo che non ha lasciato scampo a Salvatore Mezzocapo, l'operaio di 51 anni che ha perso la vita a Cerreto Guidi questa mattina.

Il 51enne è l'ennesima vittima del lavoro in Toscana, la 32ma del 2021 e la terza in pochi giorni. L'operaio era dipendente di una ditta di costruzioni che lavorava nel cantiere di Acque spa per la realizzazione di un collettore fognario. Era stato assunto solo lo scorso Settembre, viveva a Pietrabona di Pescia con la compagna.

Questa mattina, prima del terribile incidente, stava lavorando nei pressi di uno dei cantieri di lavoro in località Stabbia. Quando è stato estratto dal canale i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio, i carabinieri di Empoli, l'elisoccorso Pegaso 1 e gli ispettori del lavoro di Asl.

Secondo quanto appreso, la procura disporrà nelle prossime ore l'autopsia sul cadavere dell'operaio, la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Si tratta della 32a vittima sul lavoro del 2021 in Toscana. Solo negli ultimi 4 giorni sono morte altre 2 persone, schiacciate dal trattore.un agricoltore della Lunigiana e uno del Pisano, rispettivamente di 49 e 70 anni.

Sul fatto sono intervenuti i sindacati, con una nota a firma dei segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil Firenze Marco Carletti, Stefano Tesi e Laura Zucchini. "È inaccettabile, ancora una volta un lavoratore perde la vita, ancora una volta nell'Empolese e questo dato territoriale ci preoccupa ulteriormente. Nel caso di oggi ci chiediamo se sia stata fatta una corretta valutazione della sicurezza del ponte e della sicurezza del passaggio del mezzo sul ponte: la valutazione dei rischi e la presenza di protezioni sono fondamentali. Ci auguriamo che le indagini degli enti competenti, con l'aiuto di tutti, facciano chiarezza prima possibile".