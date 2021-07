In Italia altri 4.522 casi e 24 decessi

Calcio, Gravina: «Valutiamo il Green Pass anche per i calciatori»

Nei reparti Covid ci sono 99 ricoverati in più, nelle terapie intensive i malati gravi in totale sono 189. Scende il tasso di positività

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte in Italia 24 persone malate di Covid-19 (ieri 22). In totale le vittime per la pandemia sono 127.995.

I nuovi positivi al coronavirus sono 4.522, in aumento rispetto ai 3.117 di ieri. Da Febbraio 2020 i casi accertati in Italia sono 4.320.530.

Gli attualmente positivi sono 70.310, cioè 2.074 più di ieri. I dimessi e i guariti sono 2.418 più di ieri, in totale 4.126.741.

I 4.522 casi odierni sono emersi dall'analisi di 241.890 tamponi, quasi il triplo di ieri (88.247). Scende il tasso di positività dei tamponi: 1,87% contro 3,5%.

Nei reparti covid degli ospedali italiani i ricoverati sono 1.611, cioè 99 più di ieri. Nelle terapie intensive i ricoverati sono 189, cioè 7 più di ieri, gli ingressi nell'ultimo giorno in quest'o reparto sono stati 16 (ieri 11). In Italia l'occupazione dei letti nelle terapie intensive è al 3% (stabile), nei reparti ordinari siamo al 2% (stabile).

Le regioni con più nuovi casi sono Veneto (804 casi su 31.742 test), Lombardia (641 su 35.774) e Lazio (543 su 35.394).

