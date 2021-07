Covid, un morto e 79 nuovi casi, l'incidenza risale

I nuovi positivi sono 79 e il tasso di positività sulle prime diagnosi scende di poco all'1,9%. L'età media resta bassa, 37 anni

TOSCANA — In Toscana risale l'incidenza settimanale di nuovi contagiati ogni 100mila abitanti e passa da 7,8 di una settimana fa a 10,7. La provincia con l'incidenza più alta è quella di Grosseto (23,3), seguita da quelle di Prato (18%), di Firenze (14,6), di Lucca (11%), di Siena (8), di Pistoia (7,6), di Pisa (6,7), Livorno (5,2) Arezzo (4,7) e Massa (2,6). Seppure in aumento, il dato è comunque molto lontano dalla soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila residenti che farebbe scattare la zona gialla.

Per quanto riguarda il bollettino Covid di oggi, in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 79 nuovi casi di infezione, 15 in meno rispetto a ieri, identificati sottoponendo a tampone 4.181 casi sospetti di cui è risultato positivo l'1,9%. Considerando anche i tamponi di controllo sono stati processati più di 10.300 esami. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 36 anni circa: il 14% ha meno di 20 anni, 47% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Nel bollettino Covid regionale di oggi è stato inserito anche un nuovo decesso, una donna di 67 anni morta a Siena. Il totale delle vittime diventa 6.888.

I guariti oggi sono 69 e diventano 236.415, rappresentano il 96,6% dei casi di contagio registrati dal Febbraio 2020 in Toscana.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.495, 45 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 83 (stabili rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). I rimanenti 1.412 pazienti con il contagio in corso sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (9 in più rispetto a ieri).

Sono invece 7.859 (36 in più rispetto a ieri le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.529, Nord Ovest 3.882, Sud Est 448).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 67.637 i casi complessivi ad oggi a Firenze (20 in più rispetto a ieri), 22.653 a Prato (6 in più), 23.050 a Pistoia (2 in più),

- 13.331 a Massa (7 in più), 24.730 a Lucca (13 in più), 29.278 a Pisa (10 in più), 17.532 a Livorno (6 in più),

- 22.899 ad Arezzo (4 in più), 13.908 a Siena (2 in più), 9.225 a Grosseto (9 in più).