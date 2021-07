Vaccini, il 10 Luglio riapre il portale per le prenotazioni

Incidente sul Garda: le immagini inedite al Tg1 dell'incidente in cui una coppia ha perso la vita

Sarà riattivata anche la prenotazione last minute ma a partire dal 26 Luglio. Agende aperte anche per gli adolescenti da 12 a 15 anni

FIRENZE — Da sabato 10 luglio riapre a tutte le fasce di età prenotavaccino.sanita.toscana.it, il portale online della Regione Toscana per prenotare le vaccinazioni anti-Covid. Lo ha deciso la task force regionale per la campagna vaccinale, riunita stasera nella sede della presidenza.

Chi non si è ancora vaccinato avrà quindi la possibilità di prenotare il suo turno per la prima somministrazione a partire dalla data del 9 agosto.

Dal 26 luglio verrà rimessa a disposizione dei cittadini anche la prenotazione last minute: tutte le sere, dalle ore 19 a un minuto prima della mezzanotte, sarà possibile prenotare i vaccini rimasti disponibili nelle 24 ore successive. Si tratta dei posti che si sono liberati per cancellazioni o che non sono mai stati prenotati.

A chi aveva già prenotato prima della chiusura delle agende, 3 settimane fa, è garantita la vaccinazione anche a fronte della diminuzione nella fornitura di dosi da parte del governo. Si tratta in tutto di un milione e 200mila toscani.