Crisi Covid, nuovi incentivi per la ricollocazione dei lavoratori

La Regione ha varato un pacchetto di strumenti anti-crisi: incentivi da 4.000 a 10.000 euro per le nuove assunzioni, premialità extra

FIRENZE — La Regione Toscana, in attesa del rifinanziamento dei fondi europei, ha deciso di anticipare con proprie risorse gli incentivi a sostegno della ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si tratta di 8.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full time, 4.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; 10mila euro per i soggetti con disabilità (iscritti in apposito elenco) per l'assunzione a tempo indeterminato full time e di 5mila part time; in caso di trasformazione, nel corso del 2021, del rapporto di lavoro da part-time a full-time, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo.

E' prevista anche una premialità del 5% dell'assunzione, a tempo indeterminato full time o part-time, di donne fino comunque a un massimo di 10mila euro. I contributi possono essere cumulati con eventuali misure di livello nazionale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche.

Varati anche i voucher individuali per 6 mesi di spese di trasporto, destinati ai lavoratori licenziati per crisi aziendali con almeno 50 esuberi, in stato di disoccupazione e assunti a tempo indeterminato. E' necessario che vi siano almeno 30 chilometri di distanza tra il sito produttivo coinvolto nella crisi e la nuova sede di lavoro, in presenza di una tratta non servita da linee ferroviarie o di trasporto pubblico locale.