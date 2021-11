Dal 1 Dicembre terza dose anche dai 40 ai 60 anni

Lo ha dichiarato il ministro della salute Speranza. Sarà utilizzato un vaccino a mRna da somministrare a sei mesi dalla seconda dose

ROMA — La Toscana fino ad oggi ha somministrato 234.955 terze dosi di vaccino anti-Covid alle categorie prioritarie indicate dal governo: anziani con più di 60 anni, immunodepressi, fragili, sanitari, ospiti e personale delle rsa. Ma presto la campagna per le dosi di rinforzo subirà un'impennata.

Oggi il ministro della salute Roberto Speranza ha confermato che, a partire dal primo Dicembre, le terze dosi potranno essere somministrate anche ai cittadini di età compresa fra i 40 e i 60 anni, a condizione che siano passati almeno 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Come per le categorie già ammesse all'ulteriore inoculazione, saranno utilizzati solo vaccini a mRna come quelli prodotti da Pfizer e Moderna.