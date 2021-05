Don Maurizio, il parroco vaccinatore

Il sacerdote ha il diploma di infermiere professionale ed è fra i volontari che hanno risposto all'appello lanciato dalla Asl in cerca di vaccinatori

VICCHIO — Don Maurizio Pieri, parroco di Vicchio, ha iniziato stamattina alle 7.30 il suo primo turno da vaccinatore volontario nel centro vaccinale di Dicomano nel Mugello.. Il pievano ha indossato il camice sopra l'abito di sacerdote ed è subito entrato in azione.

Nei mesi scorsi lo studio infermieristico di Borgo San Lorenzo incaricato dalla Asl di gestire i centri per la somministrazione del siero anti-Covid allestiti nel palazzetto dello sport di Dicomano (inaugurato ieri) e all'Autodromo di Scarperia (che aprirà a Giugno) ha lanciato un appello alla ricerca di personale qualificato per le somministrazioni e don Maurizio, un passato da infermiere professionale, ha dato subito la sua disponibilità.

"Sinceramente appena me lo hanno chiesto mi sono proposto volontario per 3-4 turni alla settimana - ha spiegato don Maurizio - Come sacerdote, avendo la qualifica da infermiere, ho voluto dare il mio ulteriore contributo e condividere con la popolazione questo altro importante momento".

Nel centro vaccinale di Dicomano ci sono 6 postazioni per la somministrazione dei vaccini e ogni giorno vengono effettuate 1.080 inoculazioni.

