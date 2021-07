Ecco dove risiedono i 513 nuovi positivi di oggi

Papa Francesco sulla Giornata mondiale dei nonni: «Senza dialogo con i giovani la storia non va avanti»

I nuovi focolai di contagio hanno riguardato soprattutto Firenze e la piana e la provincia di Lucca. Tutti i Comuni interessati

FIRENZE — Sono 513 i nuovi contagiati dal Covid individuati nelle ultime 24 ore dal servizio sanitario regionale.

Le località più colpite sono nella Toscana centrale Firenze, Prato, Pistoia, Empoli e Campi Bisenzio.

Nell'area costiera Carrara, Viareggio, Livorno e, più nell'interno, Luccae Capannori.

Meno pesante la situazione nel resto della Toscana.

Nella tabella qui sotto, elaborata dalla Regione, trovate la distribuzione dei nuovi casi di Covid Comune per Comune. Le località non citate non hanno registrato nuovi positivi.