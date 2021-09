Estensione del green pass e vaccino obbligatorio, Draghi tira dritto

Il premier ha dato per certa l'estensione dell'uso del green pass e probabile il varo dell'obbligo vaccinale. Il Tar rimbalza i no vax della scuola

ROMA — La risposta ai no vax e ai no green pass è stata chiara: il premier Draghi, in conferenza stampa nel giorno del suo 74mo compleanno per annunciare gli ultimi provvedimenti assunti dal governo, ha confermato l'intenzione di estendere l'utilizzo del green pass anche ad altre attività oltre a quelle che sono già tenute a chiederlo ai clienti o a dipendenti, come ristoranti e bar al chiuso, palestre e piscine, musei e cinema, mense aziendali, aerei, treni Av e bus di lunga percorrenza.

"Non si tratta di decidere se ma a chi e quanto velocemente estendere il green pass" ha dichiarato Draghi, precisando che comunque la questione sarà discussa anche con le forze politiche di maggioranza in una cabina di regia.

Draghi ha confermato anche che il governo intende procedere con l'aggiunta di una terza dose di vaccino anti-Covid nel protocollo vaccinale e non esclude affatto, in prospettiva, di estendere l'obbligo di vaccinazione ad altre categorie di lavoratori oltre ai sanitari e al personale della scuola e delle università.

Fra l'altro, proprio oggi, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva dell'obbligo di vaccinazione per il personale della scuola presentata dai sindacati. "Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi non ha valenza assoluta nè è intangibile" hanno dichiarato i giudici e per questo la sospensione dal lavoro senza stipendio di insegnanti e bidelli privi di green pass viene ritenuta "giustificabile".