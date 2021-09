Ecco dove vivono i nuovi casi di Covid

Scende ancora l'incidenza di nuovi contagiati ma negli ospedali toscani le terapie intensive sono al livello di guardia

TOSCANA — Come ogni giorno la Regione ha diffuso i dati relativi ai Comuni dove sono stati registrati nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, 279 in tutto (per saperne di più clicca qui), con l'incidenza giornaliera corrispondente.

Qui sotto trovate la tabella dove i Comuni con nuovi contagiati sono suddivisi per Asl di competenza e disposti con l'incidenza in ordine decrescente.

I Comuni che non sono nominati nella tabella non hanno registrato nuovi casi.

[GALLERY(0)]

Per quanto riguarda invece i malati di Covid in ospedale, oggi sono 420, 363 nei reparti ordinari (17 in meno) e 57 in terapia intensiva. E' stato così raggiunto nuovamente il limite di guardia per i ricoveri in rianimazione, pari al 10%. Fra i casi gravi anche due giovani di 21 e 23 anni (per saperne di più clicca qui).