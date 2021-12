Migranti, Draghi: «Più coinvolgimento dei Paesi europei, i flussi legali sono una risorsa, non una minaccia» Migranti, Draghi: «Più coinvolgimento dei Paesi europei, i flussi legali sono una risorsa, non una minaccia»

Cronaca venerdì 03 dicembre 2021 ore 08:42

Notte di fuoco, le fiamme divorano il capannone

Ci sono volute 5 ore per spegnere un rogo divampato in una pelletteria e in una impresa di pulizie. Uffici dichiarati inagibili dai vigili del fuoco

FIGLINE - INCISA — Notte di fuoco all'interno di un capannone industriale che ospita due aziende, una pelletteria e una impresa di pulizia. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, Figline Valdarno, Pontassieve, Firenze Ovest e Montevarchi. L'incendio ha coinvolto il primo piano e il tetto dello stabilimento industriale e per spegnere le fiamme ci sono volute circa 5 ore, al lavoro i vigili del fuoco con 10 mezzi e 35 unità. A causa dei danni subiti sono stati dichiarati inagibili gli uffici delle due attività interessate e il relativo vano scale. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nel rogo. L'intervento che si è concluso intorno alle ore 6 di stamattina.