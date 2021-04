Neve fino in collina, vento forte ovunque

Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla sala operativa regionale della Protezione civile. Le nevicate sono attese in varie parti della Toscana

FIRENZE — La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per vento per domani, martedì 6 Aprile, valida per tutta la regione e un'altra allerta di codice giallo per neve valida per la zona nord est della Toscana.

Vento. Nel corso della mattinata di martedì è prevista una rapida intensificazione dei venti a nord est con forti raffiche fino a 60-80 chilometri orari su gran parte della regione e fino a 70-90 sui crinali appenninici, allo sbocco delle vallate appenniniche e localmente su colline Metallifere e zone collinari meridionali. L'attenuazione dei venti è attesa in serata.

Mare. Domani è previsto mare molto mosso o localmente agitato al largo.

Neve. Domani nel corso della mattina possibili nevicate in rapido abbassamento di quota fino a bassa collina (300-500 metri) sulle zone appenniniche e preappenniniche orientali, localmente fino al fondovalle sui versanti Emiliano-Romagnoli. Dal pomeriggio anche sulle restanti zone collinari della provincia di Arezzo (400-600 metri) e intorno all'Amiata (700-800 metri). Le nevicate dovrebbero cessare nel tardo pomeriggio.