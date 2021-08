In Toscana due morti per Covid, età media 54 anni

Le persone decedute sono un uomo e una donna, stabile la situazione nelle terapie intensive dove i ricoveri calano lievemente

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone malate di Covid-19 (ieri 1). Le vittime sono un uomo e una donna con età media di 54,5 anni. Relativamente alla provenienza i due deceduti abitavano a Prato e Pistoia.

Le vittime della pandemia in Toscana diventano 6.929.

I nuovi positivi al coronavirus sono 665 (ieri 714). Con questo incremento il totale dei casi accertati da Febbraio 2020 sono 257.096.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani i ricoverati aumentano di 9 e sono in totale 258, di cui 235 in area Covid non intensiva (11 più di ieri) e 23 in terapia intensiva (2 in meno).

Gli attualmente positivi sono 10.581, cioè 469 più di ieri. I guariti aumentano di 194 e raggiungono quota 239.586.

Oggi sono stati eseguiti 8.882 tamponi molecolari e 5.671 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.086 i soggetti testati oggi, di cui il 10,9% è risultato positivo.

L'età media dei 665 nuovi positivi odierni è di 34 anni: 24% ha meno di 20 anni, 41% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (287 casi): 71.411 i casi complessivi ad oggi a Firenze (162 in più rispetto a ieri), 23.582 a Prato (24 in più), 24.014 a Pistoia (88 in più)

- Asl nord ovest (261): 13.793 a Massa (29 in più), 26.484 a Lucca (84 in più), 30.592 a Pisa (93 in più), 18.572 a Livorno (68 in più)

- Asl sud est (117): 23.771 ad Arezzo (53 in più), 14.560 a Siena (25 in più), 9.762 a Grosseto (39 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 10.323 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 460 in più rispetto a ieri.

Sono 11.502, cioè 1.094 in meno rispetto a ieri, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I 6.929 i deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.233 a Firenze, 605 a Prato, 634 a Pistoia, 528 a Massa Carrara, 670 a Lucca, 702 a Pisa, 418 a Livorno, 517 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.