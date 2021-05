Chi darà voce a chi dà voce?

Manifestazione nazionale dei giornalisti martedì 1 Giugno in difesa del sistema dell'informazione. In Toscana presidio davanti al Consiglio regionale

FIRENZE — Martedì primo Giugno i giornalisti toscani si riuniranno in via Cavour alle 11 in difesa del sistema dell'informazione. La protesta è promossa dall'Associazione stampa Toscana insieme al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

La mobilitazione si terrà contemporaneamente in ogni piazza dei capoluoghi italiani per "sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul profondo stato di difficoltà in cui si trova, in Italia, tutto il sistema dell'informazione, vittima di leggi superate e di una crisi economica senza precedenti nell'editoria" si legge in una nota congiunta della Federazione nazionale stampa italiana con le articolazioni regionali di settore.

Tra i problemi "Posti di lavoro cancellati in misura sempre maggiore, testate storiche - in Toscana Nazione e Tirreno - in difficoltà anche per l'uso ormai abituale degli ammortizzatori sociali con conseguenti, pesanti tagli alle buste paga".

"Oggi, con il Pnrr abbiamo un'occasione unica per rilanciare rilanciare il settore e progettarne il futuro - si legge ancora nella nota - L'informazione, pilastro della democrazia di ogni paese, non può venire esclusa dalle risorse del Piano. I giornalisti in piazza chiedono al Governo un impegno serio per risolvere i problemi che si trascinano da decenni".