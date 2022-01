Covid, 81.250 Sms inviati ai toscani in isolamento

Sono le persone non ancora tracciate che hanno ricevuto un Sms dalla Regione Toscana con il link necessario a comunicare il proprio stato di salute

FIRENZE — In Toscana sono stati recapitati 81.250 messaggi di testo sul cellulare, o Sms, a tutte le persone non ancora tracciate, lo ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Con questo snellimento delle procedure, ad ora sono già più di 5mila le persone uscite dall'isolamento, forza!" ha commentato sui social Giani.

Il messaggio contiene un link al modulo attraverso il quale è possibile comunicare il proprio stato di salute.

Il testo del messaggio "Gentile [...] lei è in isolamento per un tampone con esito positivo. Si colleghi rapidamente a questo link [...] per comunicarci il suo stato di salute. Se è già stato contattato dalla Asl o se non è il destinatario del presente messaggio lo cancelli".

Qui un esempio del messaggio inviato ai positivi in isolamento.