In Italia 44.595 nuovi positivi, record dall'inizio della pandemia

Ma è record anche di tamponi processati, 901mila in 24 ore. Il tasso di posività sale al 4,9% ma è molto più basso rispetto al 7,9 di un anno fa

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia 44.595 nuovi casi di contagio. Non succedeva dal 13 Novembre 2020 di superare i 40mila nuovi positivi e l'incremento è molto elevato anche rispetto ai 36mila nuovi positivi di ieri. Ma va detto che è molto aumentato il numero di tamponi processati: nel bollettino nazionale di oggi sono 901mila contro i 779.309 di ieri. Non solo: un anno fa, il 23 Dicembre, furono individuati solo 14.522 positivi ma a fronte di appena 183mila tamponi. Quindi il tasso di positività registrato oggi, 4,9%, è molto più basso rispetto a quello di un anno fa, 7,9%.

Le vittime del virus oggi sono invece 168, 22 in più rispetto alle 146 di ieri. Il 23 Dicembre 2020 furono 553.

I ricoverati in ospedale per Covid sono oggi 8.722 (178 in più rispetto a ieri), di cui 1.023 in terapia intensiva (13 in più).

La regione che ha registrato il maggior incremento di contagi è la Lombardia (12.913 nuovi casi a fronte di 205mila test). Seguono il Veneto (5.023 nuovi casi a fronte di 138mila test), Piemonte (4.304 nuovi casi a fronte di 84mila test), Campania (3.599 nuovi casi a fronte di 58mila test.

Tabella Ministero della salute